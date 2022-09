Parlement: Il faudra peut-être suivre un cours pour utiliser des pesticides au jardin

Dans son texte, la Bâloise rappelait qu’en Suisse, environ 10% des pesticides vendus sont appliqués par des jardiniers amateurs, ce qui représente 200 tonnes de substances actives, dont certaines très toxiques. Mais contrairement aux pros, les amateurs ne suivent pas de formation pour acquérir les connaissances nécessaires ni ne passent un examen. «Il leur manque en particulier les connaissances sur les prescriptions légales en vigueur, sur la manière d’utiliser, de stocker et d’éliminer correctement les pesticides», écrivait-elle.

Un certificat à la clé

«Ceux qui souhaitent utiliser de tels produits doivent suivre un cours spécialisé et reçoivent ensuite un certificat correspondant, comme les agriculteurs et les jardiniers aujourd’hui», a expliqué Markus Ritter (C/SG) au nom de la commission. «On parle ici d’environ 270 produits différents. Les personnes concernées seraient en premier lieu les particuliers, comme les jardiniers amateurs».

L’UDC jugeait le texte inutile. «Si chaque utilisateur privé qui pulvérise ses roses une fois par an doit à l’avenir suivre un cours qui dure des jours et qui coûte quelques milliers de francs, cela représente une bureaucratie incroyable», a expliqué Thomas Aeschi (UDC/ZG). «Obliger toutes ces personnes à suivre un cours, à s’inscrire et à passer un examen, c’est tout simplement de la surréglementation dans un domaine où les problèmes sont vraiment gérables», a-t-il lancé.