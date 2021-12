Coronavirus : Il faudra se faire tester pour entrer en Italie

Dès le 16 décembre, tout voyageur venant de Suisse et de l’UE devra présenter un résultat négatif et les non-vaccinés devront se mettre en quarantaine cinq jours.

L’Italie a décidé de durcir ses conditions d’entrée face à la flambée de Covid et du variant Omicron en Europe.

L’Italie a annoncé une restriction des conditions d’entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance de la Suisse et de l’Union européenne à partir de jeudi, avec un test négatif obligatoire pour tous et une quarantaine de cinq jours pour les non-vaccinés.

Le décret, signé mardi en fin de journée par le ministre de la Santé Roberto Speranza, «prévoit la présentation obligatoire d’un test négatif au départ pour tous les arrivants des pays de l’Union européenne» (et de la Suisse), a indiqué un porte-parole. Jusqu’à présent, les voyageurs européens pouvaient se rendre en Italie avec un pass sanitaire attestant d’un schéma de vaccination complet, d’une guérison récente ou d’un test négatif.

Les personnes non vaccinées devront quant à elles observer une quarantaine de cinq jours à leur arrivée, en plus de la présentation d’un test négatif. Celles arrivant de l’extérieur de l’UE devaient déjà être placées en quarantaine.

Certificat Covid valable 9 mois seulement

À noter également que dès ce 15 décembre, la validité du vaccin, et donc du certificat Covid, passe de 12 à 9 mois en Italie. Il faut donc s’être fait vacciner depuis moins de 9 mois ou, pour ceux qui ont eu leur dernier vaccin depuis plus de 9 mois, faire une dose de rappel. Le dernier vaccin doit en outre avoir été administré depuis au moins 2 semaines.

L’Italie, qui a payé un lourd tribut avec plus de 133 000 morts depuis le début de la pandémie, a enregistré mardi plus de 20 000 nouveaux cas et 120 décès.