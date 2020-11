Côté helvétique, Michelle Gisin et Wendy Holdener, respectivement 4e et 5e à 1’07 et 1’16 de Vlhova, sont en course pour un podium. Mais les Suissesses, qui possèdent plus d’une demie seconde de retard sur Katharina Liensberger, 3e, devront sortir un second tracé du tonnerre pour monter sur la boîte.