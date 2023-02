Vaud : Il faudra un second tour pour connaître le remplaçant d’Elise Buckle

La candidate verte Valérie Mausner Léger part favorite dans la course pour succéder à l’élue écologiste qui a démissionné de son poste de municipale à Nyon en novembre dernier.

Six candidats se disputaient le siège laissé vacant à la suite de la démission d’Elise Buckle à la municipalité de Nyon (VD). Mais dimanche, avec un taux de participation de 29,02%, aucun d’eux n’a obtenu la majorité absolue, rapporte la Ville dans un communiqué. Le second tour des scrutins se déroulera donc le dimanche 26 février.

Sur un total de 3878 suffrages, la candidate verte Valérie Mausner Léger (1209) arrive en tête de la course, suivie par le PLR Olivier Riesen (961). Sacha Soldini (745), qui s’est présenté en son nom et non sous les couleurs de l’UDC, son parti, tient la troisième position, avant l’ancien journaliste sportif de la RTS Pierre-Alain Dupuis (545), présenté sous le nom de parti NOVIODUNUM, soit le nom de la ville de Nyon à l’époque romaine.