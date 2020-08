Snooker

«Il faudrait me couper un bras pour que je sorte du top 50»

En marge des championnats du monde de snooker à Sheffield, Ronnie O’Sullivan n’a pas été tendre avec la jeune génération de joueurs.

Il est probablement le plus grand joueur de snooker de tous les temps. Et aussi le plus controversé. Cinq fois champion du monde, ancien No 1 mondial et vainqueur de 36 tournois en carrière, l’anglais Ronnie O’Sullivan assure autant le spectacle à la table de snooker qu’en conférence de presse.