Bonfol (JU)

Il faut 4 millions pour faire faire de l’ancienne décharge une oeuvre de Botta

Alors que le permis de construire devrait entrer en force ces prochains jours, la récolte de fonds pour le projet Land Art a débuté.

La fondation «Mémoire Art et Forêt – Bonfol» se lance dans la récolte de fonds pour son projet Land Art qui doit voir le jour sur le site abritant l'ancienne décharge de la chimie bâloise à Bonfol (JU). Cette création intègre le projet architectural et forestier «Botta», en référence à l'architecte Mario Botta, avec la réalisation d'une tour et d'un espace reboisé.