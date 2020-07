Fribourg

«Il faut agir pour éviter d’éventuelles morsures»

Un élu propose de rendre la laisse obligatoire pour les chiens toute l’année dans les bois, pour des raisons de sécurité. Les amis des bêtes hurlent.

«Nous serons peut-être bientôt obligés d’attacher nos animaux sur l’entier de la commune alors que nous sommes en pleine campagne, c’est absurde!» Dans la commune de Gibloux, une possible modification du règlement relatif à la détention et l’imposition des chiens fait beaucoup de bruit chez les amis des bêtes. Un élu propose d’étendre toute l’année l’obligation de tenir son chien en laisse sur les routes et chemins forestiers. Actuellement, celle-ci ne court que d’avril à juillet.

Le règlement communal de la commune de Gibloux est déjà plutôt restrictif puisque les chiens en liberté sont exclus des places de jeu et de sport, des centres des villages et des quartiers d’habitation, ainsi que du sentier pédestre autour du lac de la Gruyère. «En décrivant tous les propriétaires de chien comme des personnes irresponsables et incapables de dresser leur animal, ce personnage entrave la liberté de nos animaux», s’offusque une famille qui possède un chien et qui lutte contre le projet. À noter que l’Ordonnance fédérale sur la protection des animaux exige que les chiens soient sortis tous les jours, et «dans la mesure du possible, sans être tenus en laisse».