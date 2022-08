Simonetta Sommaruga : «Il faut arrêter de gaspiller l’énergie»

Développement des énergies renouvelables

Simonetta Sommaruga réfute par ailleurs les reproches de l’UDC qui l’accuse d’avoir échoué dans sa stratégie énergétique. «La politique qui reposait aveuglément sur les importations de gaz et de pétrole a échoué! Elle a rendu notre pays dépendant et vulnérable. Pourquoi avons-nous un problème aujourd’hui? Parce que la Russie ferme le robinet du gaz et que la Suisse est complètement dépendante des pays étrangers pour le pétrole et le gaz», souligne la ministre de l’Énergie.