«Syndrome de Wendy»: Il faut arrêter de materner son partenaire

Vous refoulez constamment vos besoins au sein de votre couple? Le syndrome de Wendy pourrait en être la cause. Un conseiller conjugal nous éclaire à ce sujet et nous livre des solutions.

Peut-être que la situation suivante vous est familière. Après une longue journée de travail, vous n’avez envie que d’une chose: vous relaxer sur le canapé aux côtés de votre partenaire et ne rien faire. Pourtant, une fois que vous avez quitté le travail, vous partez faire les courses et veillez à ce que le dîner ne soit pas servi trop tard. Après tout, sa journée de travail a sûrement été plus éreintante que la vôtre.

Bien sûr, tout le monde aime chouchouter de son partenaire à l’occasion, mais si c’est à sens unique, cela devient problématique à long terme.

«Les femmes en particulier ont tendance à mettre leurs besoins de côté, à materner leur partenaire et à décharger sur elle toute la charge mentale», explique David Siegenthaler, conseiller conjugal et sexuel. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma comportemental, il se pourrait que vous soyez en proie au dilemme de Wendy.

L’origine

Ce syndrome tire son nom du personnage du même nom de l’oeuvre cinématographique Peter Pan. Dans ce grand classique du cinéma pour enfants, le personnage principal, Peter Pan, a toujours «sa» Wendy à ses côtés, qui prend soin de lui et des enfants perdus.

«Le dilemme de Wendy fait référence à une femme qui endosse le rôle de mère. C’est le pendant du syndrome de Peter Pan, qui désigne le comportement d’un homme qui refuse de grandir», précise David Siegenthaler.

Les raisons

«La raison principale est sans doute la socialisation. On a peut-être reçu un modèle où la mère s’occupe de tout et le père n’assume aucune responsabilité», explique le conseiller conjugal. «Si l’on a grandi avec cette répartition des rôles, où la femme reste, par exemple au foyer et le mari travaille, il est tentant de reproduire le même schéma. La femme sait comment se déroulent les choses et assume elle-même des tâches au lieu de devoir tout expliquer à son mari», ajoute-t-il. Selon lui, soit on a tendance à vouloir satisfaire tout le monde, soit on décide et on impose la manière dont une tâche doit être effectuée. «Cette dernière solution fait souvent que l’homme réagit comme un enfant capricieux ou se met en retrait».

Ceux qui ont eu comme modèle un couple au sein duquel les rôles étaient répartis de manière traditionnelle, ont tendance à souffrir du syndrome de Wendy. Getty Images

Les dangers

«Les femmes qui font tout pour leur partenaire, qui mettent de côté leurs propres besoins et s’infligent une charge de travail toujours plus importante finissent, tôt ou tard, par avoir le sentiment d’être dépassées. Il s’ensuit un burn-out», explique le spécialiste. On s’épuise parce qu’on se met toujours au second plan. «Cela a pour conséquence que l’on fait plus souvent des reproches à son partenaire et que l’on se met en retrait sur le plan émotionnel. On ne se sent plus pris au sérieux et on n’éprouve plus d’amour».

Selon le thérapeute, la sexualité en pâtit. «Lorsqu’on a tendance à vouloir plaire à tout le monde, on fait aussi l’impasse sur ses propres besoins à ce niveau», dit-il. Il se peut que la flamme s’éteigne ou que la qualité des rapports diminue. «Une femme veut être estimée au quotidien et dans sa sexualité et a besoin de sentir qu’elle fait équipe».

Une relation de couple équilibrée mène également à un plus grand bonheur sexuel. Pexels/ Cottonbro Studios

