Burn-on?: Il faut arrêter de ne penser qu’au travail

Vous travaillez tard le soir, en dehors de vos heures de travail, voire le week-end, et répondez aux e-mails pendant les vacances? Il ne vous reste guère de temps à consacrer à votre famille ou à vos amis et malgré le stress permanent vous ne vous effondrez pas et continuez inlassablement à travailler? C’est ce que l’on appelle le «burn-on». Contrairement au burn-out, qui peut aussi être dû à la charge de travail dans le foyer, les personnes atteintes de burn-on ne s’effondrent pas. La maladie s’apparente à une dépression causée par un épuisement chronique et peut annoncer un burn-out.

Êtes-vous sous stress permanent à cause du travail? Oui, le travail est ma raison d’être. Oui, mais je remarque que je ne vais pas très bien à cause de cela. Mon travail est très important pour moi, mais j’arrive à déconnecter. Non, mon travail occupe uniquement mon esprit pendant les heures de travail. Non, jamais.

Le burn-on est un terme nouveau faisant référence à un phénomène que nous explique la psychothérapeute Raffaela Witting du centre wepractice.ch et spécialisée dans la gestion du stress, de l’anxiété, du stress post-traumatique, ainsi que dans la thérapie de couple. Interview.

Qu’est-ce-que le burn-on?

La recherche n’en est encore qu’à ses débuts. Le burn-on décrit un syndrome dans lequel on souffre d’un surmenage chronique et de stress permanent, sans aller jusqu’à l’épuisement total comme c’est le cas pour un burn-out. Au lieu de cela, on continue à fonctionner, à remplir ses obligations malgré un surmenage persistant et on est pour ainsi dire toujours à deux doigts du burn-out. On n’est jamais vraiment à bout, mais toujours un peu plus.

S’il vous arrive souvent de travailler sur votre ordinateur jusque tard dans la nuit, il est temps de faire une pause, santé oblige! UNSPLASH/NIKLAS HAMANN

Quelle est la différence avec un burn-out?

Malgré le surmenage, les personnes concernées par un burn-on continuent à éprouver du plaisir dans leur travail, mais il manque cet équilibre entre stress et détente. Tous les domaines de la vie sont impactés par la nécessité de fonctionner. Il est souvent constaté tardivement que l’on a tiré un trait sur sa vie privée. Ainsi, les choses qui procurent du plaisir finissent souvent par être mises de côté. Le burn-out, en revanche, se termine souvent par un épuisement total, de sorte que la personne concernée n’est plus capable de gérer son quotidien. Elle développe souvent une aversion pour son activité professionnelle et ses performances diminuent.

Quels sont les signes d’un burn-on?

Le sentiment de stress permanent. En même temps, on a des difficultés à reconnaître le surmenage, vu qu’on est encore en mesure de fonctionner. Les loisirs et les relations sociales sont mis de côté au profit du travail, qui devient la priorité absolue.

Lorsque le contact avec la famille et les amis se fait toujours plus rare en raison du travail, il convient de tirer la sonnette d’alarme. UNSPLASH/FINN NJUP

Quels sont les symptômes physiques?

La personne concernée se sent fatiguée et épuisée, mais ne parvient pas à se détendre. Même après le travail ou pendant les vacances, son esprit reste au travail. Par conséquent, elle a du mal à se relaxer, ce qui se traduit par des tensions au niveau de la nuque et du dos. Souvent, ces tensions s’accompagnent de maux de tête. Les symptômes vont de l’hypertension aux acouphènes et aux troubles du sommeil, en passant par l’agitation intérieure.

Qui est sujet au burn-on?

La personne concernée se distingue souvent par un sens aigu des responsabilités et une volonté à se surpasser. Elle a tendance à continuer à remplir ses tâches et ses obligations malgré un surmenage persistant. La personne qui est exigeante envers elle-même, qui se définit fortement par ses performances et qui est en permanence en quête de succès et de reconnaissance peut y être sujette.

Les personnes exigeantes envers elles-mêmes sont plus susceptibles de faire un burn-on. PEXELS/EJOV IGGOR

Quels sont les remèdes?

Il faut tout d’abord prendre conscience du problème. Il est important de s’accorder des moments à soi, qui contribuent à son bien-être, à éprouver du plaisir et à se détendre. En outre, il convient également de se pencher sur son passé et de se demander d’où viennent par exemple les sentiments d’insuffisance et de pression à la performance. En examinant cet aspect, il est possible de trouver les éventuelles causes de cet état.

Comment venir en aide à une personne qui fait un burn-on?