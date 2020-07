il y a 54min

Coronavirus à Genève

«Il faut arrêter de rêver. Des cas, il y en a partout»

Depuis mi-juillet, les foyers de contamination se multiplient dans les boîtes de nuit et les poussent de plus en plus à temporairement fermer.

de Leila Hussein

Le Village du soir, lieu culturel et festif, dans la zone industriel du quartier de la Praille, a été informé mardi par le médecin cantonal que deux de ses clients ont été testés positifs. Village du soir

Le Rooftop 42, le Bottle Brothers et le Tropical Corner ont un point commun: ils sont actuellement temporairement fermés pour cause de coronavirus. Mardi, on apprenait sur les réseaux sociaux que le premier, bar dansant de la rue du Rhône, avait décidé de fermer après que plusieurs clients, présents à la soirée du 18 juillet, aient été testés positifs. L’information a été relayée sur le site du club qui annonce sa fermeture durant toute cette semaine. Du côté du Tropical Corner, la terrasse d’été sur le quai de Cologny et du Bottle Brothers, bar à cocktail aux Eaux-Vives, c’est le staff qui a été testé positif en début de semaine. Les deux établissements ont préféré stopper leur activité.

Des cas dans la plupart des clubs genevois?

Si les trois lieux festifs genevois ont décidé de garder portes closes par précaution, ils ne sont pas les seuls à avoir recensé des cas. Le Village du soir, lieu culturel et festif dans le quartier de la Praille, a également été touché par le virus. «Mardi le médecin cantonal nous a informés que deux de nos clients avaient été testés positifs. Depuis nous avons relayé un message de prévention à toutes les personnes présentes lors de la période identifiée comme à risque, soit samedi 18 juillet en fin de soirée», confie Seb Courage, le fondateur des lieux.

Du côté de l’établissement, aucun cas positif n’a été observé chez le staff ou chez d’autres clients. Aussi, Seb Courage ne voit aucune raison de fermer le Village du soir. Sans compter que l’espace «possède un grande zone extérieure et une clientèle plutôt jeune et peu à risque».

«C’est une hypocrisie totale»

Autre boîte de nuit genevoise où de nouvelles d’infections auraient été observées selon la «Tribune de Genève»: le Java Club. Contacté, le responsable de l’établissement, Arnaud Daviaud a refusé de confirmer ou d’infirmer cette information, mais s’est insurgé: «Pourquoi ce sont toujours les clubs qui sont ciblés par les autorités? Elles s'acharnent sur nous alors qu'on est les seuls lieux où on peut effectuer un traçage.» Pour Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé, c’est tout le contraire. «Il y a une volonté de collaboration de notre part. Nous savons que ce n’est pas la faute des établissements. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu’ils sont de potentiels sources de contaminations. On s’acharne sur le virus là où il se trouve.» Le communiquant en veut pour preuve que le renforcement des mesures n’a pas uniquement affecté le monde de la nuit, mais également les commerces, les services à la personne et la restauration.

Une vision quelque peu utopique selon Arnaud Daviaud actuellement en contact avec le médecin cantonal, «il faut arrêter de rêver: des cas il y en a partout. C'est une hypocrisie totale. Soit on accepte qu'il y ait des contaminations, soit on referme tout, comme avant (ndlr: lors du semi-confinement)».

