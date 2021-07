Coronavirus : Il faut beaucoup de patience pour se remettre d’un cas de Covid long

Vivre normalement lorsqu’on souffre d’une forme persistante de coronavirus est quasiment impossible. Le pneumologue Thomas Geiser affirme que la maladie peut causer des séquelles pendant des mois.

Environ 15 à 25 % de personnes infectées souffriraient d’ une forme persistante de coronavirus en Suisse. S’il est encore très difficile aujourd’hui d’avoir des chiffres précis, le pneumologue Thomas Geiser affirme que le Covid long est une maladie à part entière et l’étudie en tant que telle, relate « Blick ». Elle toucherait autant les jeunes que les personnes plus âgées.

Des symptômes handicapants

Le pneumologue de 58 ans dirige la plus grande clinique pulmonaire de Suisse à l'Inselspital de Berne. Depuis un an, il y traite des patients atteints par des cas de Covid long. Les symptômes les plus courants de cette maladie sont l'essoufflement à l'effort, de la toux, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires et des troubles du sommeil. «Pour beaucoup, il est très difficile, voire impossible, de mener une vie normale et de travailler au début. Si vous avez besoin d'une pause après avoir monté quelques escaliers, il devient difficile d'aller travailler normalement. Cela met une pression énorme sur vous», explique le pneumologue dans une interview accordée à nos confrères alémaniques.