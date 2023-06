Genève: Il faut clarifier le rôle du médiateur administratif

Au printemps 2022, le tout jeune Bureau de médiation administrative (BMA) se trouvait dans la tourmente. Certains députés remettaient en cause l’activité de cette instance créée en 2019 , censée fluidifier les relations entre les citoyens et les services de l’Etat. Les mécontents jugeaient les prestations délivrées plus proches du conseil social que de la résolution de conflits. Face à cette fronde, le Conseil d’Etat sollicitait la Cour des comptes, afin qu’elle évalue les activités du BMA. Elle a rendu ses conclusions ce jeudi: le problème trouve sa source dans la loi ayant présidé à la création de l’instance. Rédigée sans vision politique, elle ne permet pas de trancher entre deux mandats possibles: une action facilitatrice d’une part, la résolution de conflits de l’autre.

Avant tout une aide pour évoluer dans les méandres de l’Etat

Le résultat de ce flou législatif, «ce sont des difficultés organisationnelles, de personnel et des désaccords sur les prestations et la manière de mener les médiations», a observé la juge Isabelle Terrier. Elle constate qu’à ce jour, le gros de l’activité du BMA (79% des cas pris en charge) est axé sur la facilitation. «Le médiateur contacte l’administration et transmet l’information à l’administré». Bref, il l’aide à «comprendre les méandres» de l’Etat. La médiation à proprement parler, elle, suppose une rencontre entre les deux parties. Elle ne représente qu’une portion congrue du travail du BMA, 5%, une dizaine de cas par an.