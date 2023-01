Conseil fédéral : Il faut consolider la lutte contre les abus sexuels d’enfants en ligne

Sextorsion (une personne se procure des photos dénudées d’une autre personne via les réseaux sociaux ou toute autre plateforme et menace ensuite de les rendre publiques dans le but d’obtenir de la victime d’autres photos, de l’argent ou une rencontre);

Il indique deuxièmement que «les acteurs doivent intensifier leur collaboration, dans la mesure de leurs compétences et de leurs responsabilités, et recourir à des mesures de prévention plus innovantes et participatives visant surtout, en plus des enfants et des jeunes, les parents, le personnel enseignant et d’autres personnes de référence». Enfin, le rapport estime qu’«il faut évaluer quelles mesures de prévention sont efficaces, et à quel point».