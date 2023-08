Logement: Il faut débourser 1 million pour s’offrir 50 m² à Genève

Les prix des appartements en copropriété varient fortement d’une région à l’autre, selon une étude. Sans surprise, Genève, Zurich et Lausanne sont les villes les plus chères. C’est dans le Jura que l’immobilier est encore abordable.

Il faut débourser énormément d’argent pour s’offrir un logement aujourd’hui. 20min/Karina Romer

Vous rêvez de devenir propriétaire d’un appartement en copropriété et vous habitez Genève? Sachez que si vous déboursez 1 million de francs, vous pourrez vous y offrir 50 m² d’espace habitable. Et si vous habitez Lausanne, pour la même somme, vous aurez un espace un peu plus grand, soit 64 m². C’est du moins ce que révèle une étude de la société de conseil immobilier Wüest Partner, publiée mardi par les journaux alémaniques de Tamedia.

Le cabinet a analysé les 106 régions de Suisse définies par l’Office fédéral de la statistique ainsi que les dix plus grandes villes. Et les différences sont importantes. La ville de Genève est ainsi la plus chère de Suisse, juste devant Zurich et Lausanne. À l’inverse, Bienne est la ville la moins chère de ce top 10. Pour 1 million, les candidats propriétaires peuvent rêver d’avoir en moyenne 128 m² d’espace habitable, soit le double qu’à Lausanne et presque 3x plus qu’à Genève.

Le Jura le meilleur marché

En termes de régions, c’est celle de Zurich qui est la plus onéreuse avec 51 m² de surface habitable pour 1 million de francs, juste devant Zoug et Genève (59 m²). La région lausannoise est 8e (70 m²) et celle de Nyon 9e (74 m²). L’arc lémanique est aussi dans le haut du classement, avec Vevey (82 m²) et Morges (85 m²). À l’autre bout de l’échelle, c’est sans surprise le canton du Jura qui est le meilleur marché. Avec 1 million, on peut rêver de s’y offrir 1 appartement de 192 m². Juste après, on trouve la région de La Chaux-de-Fonds (NE) et le Val-de-Travers (NE) avec 173 m² et 182 m² d’espace habitable.

Et ces prix ne sont pas près de baisser. Car les appartements en propriété sont toujours très demandés, selon l’étude. Depuis l’été 2022, les prix des logements qui ont changé de propriétaire ont été revus à la hausse de 3,4% en moyenne.