Se loger à Genève nécessite encore et toujours un budget conséquent par rapport à d’autres cantons. AFP

Ce n’est un secret pour personne, les prix de l’immobilier en Suisse présentent de grandes disparités selon les régions. Dans sa dernière communication, la plateforme d’achat et de location Homegate.ch s’est penchée sur les annonces publiées sur son site pour étudier de plus près ces différences. Il en ressort notamment qu’avec un budget de 500’000 francs, les personnes à la recherche du bien de leur rêve pourront s’offrir un appartement d’au moins 4,5 pièces dans les cantons d’Uri, de Saint-Gall et du Jura, tandis qu’il leur faudra se contenter d’un modeste appartement de 1,5 pièce dans les cantons de Genève et de Zoug.

Hausse des prix d’achat

Le canton du bout du lac décroche ainsi la palme de la cherté, puisque même avec un budget d’un million de francs, on obtient tout juste un appartement en copropriété de 3,5 pièces, relève Homegate. Le deuxième canton le plus cher est celui de Zoug, où un appartement de 4 pièces se vend pour le même budget, alors que dans de nombreux autres cantons comme Neuchâtel, le Valais ou encore Soleure, on peut dénicher un 7 pièces pour le même prix. Pour un appartement de 5 pièces, il faut débourser 1,5 million de francs à Genève et à Zoug, tandis que pour le même budget, des appartements de 6,5 pièces sont sur le marché dans les autres cantons.

Les disparités se font également sentir au sein des cantons, souligne Homegate: «A titre d’exemple, dans le canton de Zurich, 500’000 francs permettent d’acheter un appartement de 3,5 pièces dans certaines communes, alors que dans d’autres communes, ce montant suffit tout juste pour un appartement de 1,5 pièce». Les prix d’achat ont augmenté dans tous les cantons entre 2010 et 2020, tant pour les appartements en copropriété que pour les maisons individuelles. Au cours de cette période, les prix d’achat ont beaucoup plus augmenté que les prix des loyers.

2000 francs pour un 3 pièces

Les différences en fonction des régions se retrouvent également dans le prix des loyers, indique Homegate. «Si l’on dispose d’un budget assez serré de 1000 francs, on ne peut obtenir qu’un appartement de 3 pièces dans le canton du Jura», précise ainsi la plateforme de location. Pour le même budget, des appartements de 1,5 pièce ou 2,5 pièces sont disponibles dans la plupart des cantons. Avec un budget de 2000 francs, «il est tout à fait possible de loger dans un appartement de 5 pièces dans de nombreux cantons. Dans les cantons de Genève et de Zoug, il faudra se contenter d’un appartement de 3 pièces, et à Zurich, de 4 pièces». À partir de 3000 francs, on peut louer un logement de 6 pièces et plus dans la plupart des cantons, mais pas à Genève ou à Zurich.