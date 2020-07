Lausanne

«Il faut des endroits sans contraintes»

Reportage à la plage de Vidy

La plage de Vidy, comme de très nombreux autres lieux de baignades romands, a été prise d’assaut, samedi. Les groupes semblaient souvent oublier les gestes barrières et les masques étaient inexistants. «La distance n’est pas respectée partout, mais ce n’est pas ici qu’on va parler du virus», glisse un amateur de bronzette. «S’il y a des endroits comme ça où on peut souffler et s’aérer sans ces contraintes, c’est très bien», explique de son côté un jeune baigneur.