CAlanques de Marseille (F) : Il faut désormais réserver pour se baigner dans certaines criques

Le Parc national des Calanques limite cet été à 400 personnes par jour la fréquentation de ces espaces naturels méditerranéens fragilisés. Une première dans le pays.

Les réservations pour accéder, dimanche, à deux criques de Marseille, ont ouvert jeudi sur le site du Parc national des Calanques. «La calanque de Sugiton et des Pierres tombées est victime d’un phénomène d’érosion des sols très marqué du fait de la surfréquentation. Ce phénomène menace les paysages que nous aimons tant et la biodiversité», indique le Parc national des Calanques sur son site .

Pour «protéger la calanque», l’accès aux minuscules plages de Sugiton et des Pierres tombées ainsi qu’à leur environnement immédiat sera donc limité à 400 visiteurs par jour, contre 2500 habituellement au cœur de l’été, les dimanches 26 juin et 3 juillet puis tous les jours du 10 juillet au 21 août.

Les réservations, gratuites et limitées à cinq personnes par dossier, peuvent se faire à compter de trois jours avant la date souhaitée et jusqu’à 18 h la veille, sur le site ou l’application du Parc national des Calanques. Les enfants de moins de trois ans n’ont pas besoin de réservations. Elles sont impossibles sur place et le jour même.