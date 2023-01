Environnement: Il faut développer à tout prix l’éolien, recommande une commission

Que changerait le nouveau projet de loi?

La Commission de l’environnement du Conseil national a publié les grandes lignes de la modification de la loi. Le but est de mettre en œuvre rapidement les projets «avancés» de parcs éoliens. Concrètement, il est prévu qu’une instance cantonale et non plus la commune d’implantation du projet éolien délivre le permis de construire. Les recours pourraient être adressés qu’à une seule instance cantonale. Cette dernière devrait statuer dans un délai de 90 jours. En outre, le recours au Tribunal fédéral ne sera plus autorisé que si une question juridique «d’importance fondamentale» venait à se poser.