Santé : «Il faut en faire plus pour les patients atteints du Covid long»

La médecin genevoise Mayssam Nehme cherche à mieux définir la persistance de symptômes chez un patient atteint par le coronavirus, autrement dit le Covid long.

La majorité des chercheurs et plusieurs autorités sanitaires reconnaissent que des symptômes durables persistent chez certains malades, y compris atteints de formes légères du Covid.

«Il faut en faire plus pour la recherche sur le Covid long et pour les patients qui en sont atteints», résumait, fin septembre, la médecin suisse Mayssam Nehme, cheffe de clinique au Service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève, lors d’un colloque organisé par l’institut Pasteur, à Paris. Comme d’autres chercheurs dans le monde, Mayssam Nehme travaille à mieux définir la réalité du Covid long, c’est-à-dire la persistance de symptômes chez un patient atteint des mois plus tôt par le coronavirus.