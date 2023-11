Il faut éviter de manger des fruits le soir: vrai ou faux?

Il paraît qu’il ne faut pas consommer des pommes, des oranges ou des fraises, le soir. Est-ce vrai? Si oui, dans quelle mesure?

Les maux de ventre, ballonnements ou brûlures d’estomac sont dus à la consommation de fruits le soir. Vrai ou faux? GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Maux de ventre et ballonnements

Parmi les raisons pour lesquelles il ne faut pas consommer de fruits le soir figure le fait qu’ils rendent la digestion plus difficile. Les fruits et légumes consommés crus, notamment en salade, peuvent effectivement être difficiles à digérer et provoquer des maux de ventre, des ballonnements et des brûlures d’estomac, ce qui nuit à son tour à une bonne qualité de sommeil.

La faute au fructose

Selon certaines sources, le fructose, sucre naturellement contenu dans les fruits, rend l’endormissement plus difficile et favorise même la prise de poids. Le sucre ne se décompose plus correctement dans l’organisme et se transforme en graisse. Des chercheurs américains de l’Université du Colorado prétendent avoir trouvé le cœur du problème de l’obésité. Les résultats de leur étude suggèrent que le fructose joue un rôle essentiel dans l’apparition de l’obésité.

Info ou intox?

Il est vrai que certaines personnes y sont sensibles et dorment moins bien lorsqu’elles ont consommé des fruits ou des légumes crus juste avant d’aller se coucher. Comme l’explique Silke Restemeyer, écotrophologue au sein de la Société allemande de nutrition (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) au quotidien allemand «Süddeutsche Zeitung», «il n’existe pas de preuves scientifiques permettant d’affirmer la nécessité de renoncer aux crudités ou aux fruits le soir ou après une certaine heure». Elle ajoute qu’«il appartient évidemment à chacun de voir ce qu’il supporte». Selon elle, les personnes sensibles à ce niveau devraient idéalement ne plus rien manger trois à quatre heures avant le coucher.

Certains aliments sont dits hypnogènes. C’est le cas, notamment, des cerises. UNSPLASH/MANU CAMARGO

Fruits hypnogènes