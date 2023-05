Guerre en Ukraine: «Il faut immédiatement arrêter de mentir»

Cette vidéo extraite d’un document diffusé le 5 mai 2023 sur le compte Telegram du service de presse de Concord - une société liée au chef du groupe mercenaire russe Wagner, Evgueni Prigogine - montre Evgueni Prigogine s’adressant aux hauts gradés de l’armée russe devant des corps qu’il présente comme ceux de combattants de Wagner tombés au combat, dans un lieu non divulgué.

Selon lui, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle d’un réservoir au nord de cette ville à l’épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine et pris position sur des hauteurs tactiques donnant sur elle. Il a également affirmé que les soldats de Kiev avaient récupéré la route allant vers Tchassiv Iar, plus à l’ouest, qui était bloquée par les militaires russes depuis plusieurs semaines. Les déclarations de M. Prigogine ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante. L’Ukraine a affirmé vendredi avoir repris jusqu’à deux kilomètres aux Russes autour de Bakhmout.

Repli «stratégique»

«Les tentatives du Ministère de la défense dans le champ informationnel d’édulcorer la situation mènent et mèneront à une tragédie globale pour la Russie», a lâché M. Prigogine vendredi. «Il faut immédiatement arrêter de mentir», a-t-il lancé.

Selon M. Prigogine, d’autres avancées de l’armée ukrainienne dans cette direction permettraient à celle-ci d’encercler les hommes de Wagner dans Bakhmout, qui est actuellement à plus de 90% aux mains des Russes. «La prise de Bakhmout n’apportera rien à la Russie car les flancs sont en train de s’effriter et le front en train de s’effondrer», s’est encore alarmé M. Prigogine. Le patron de Wagner, en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, a une nouvelle fois assuré ne pas recevoir assez de munitions pour ses hommes, tandis qu’il ne reste selon lui plus qu’une vingtaine d’immeubles sous contrôle ukrainien à l’intérieur de Bakhmout.