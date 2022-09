Berne: «Il faut imposer les panneaux solaires sur les toits existants»

«Si on facilite les procédures ou si on rend simplement obligatoire la pose de panneaux solaires sur les toits existants, c’est un pas de géant qu’on peut faire dans la minute pour produire de l’électricité». La verte genevoise Delphine Klopfenstein Broggini (V/GE), membre de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national, fait partie des parlementaires qui plaident à Berne pour un rattrapage rapide de la Suisse dans le domaine de l’énergie solaire. Cette question a été au centre des débats durant cette session d’automne.

Seulement pour les gros bâtiments

Le solaire alpin, oui mais…

Le Conseil des États avait également voté une disposition permettant d’installer des panneaux photovoltaïques en plein air, en contournant les études environnementales, pour les projets de Gondo et Grengiols dans le Haut-Valais. Le Conseil national a aussi retouché le texte: «Cette loi ouvre le champ du possible pour le solaire alpin, précise l’écologiste genevoise. Ces projets prendront un certain temps à voir le jour et ils devront tenir compte des études environnementales. Heureusement que le Conseil national a corrigé cet aspect du projet des États. Mais ce qu’on devrait faire de toute urgence, c’est imposer les panneaux solaires sur les toits existants, et ensuite se poser la question, dans un deuxième temps, de développer des projets dans des zones préservées et naturelles».