Session: Il faut installer plus de panneaux solaires le long des routes et des rails

Les CFF et l’Office fédéral des routes devront installer autant que possible des panneaux solaires sur les infrastructures existantes telles que les murs antibruit, les façades, halls de gare, toitures de quais, arrêts, portails de tunnel, parkings d’aires de repos, etc. Le Conseil national a accepté jeudi à une large majorité deux motions en ce sens.

L’OFROU et les CFF semblent peu intéressés à assumer leur rôle de modèle en matière d’utilisation d’énergies renouvelables, a critiqué Martina Münz (PS/SH) au nom de la commission. «Ils doivent changer d’orientation. Toutes les surfaces possibles de l’infrastructure des routes nationales et des chemins de fer doivent être utilisées sans délai pour la production d’électricité. Même les toitures des tronçons d’autoroute doivent être examinées et, si possible, rapidement équipées d’installations photovoltaïques», a-t-elle ajouté.