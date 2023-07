Cillian Murphy souhaite nous faire penser à notre avenir

Outre les visuels gigantesques, ce film parle de l’état du monde, ce que cela signifie d’être humain et notre responsabilité pour les générations futures, ce que l’on doit faire avec ce pouvoir d’une énergie atomique qui est aussi une arme formidable, mais destructive. Le cinéaste François Truffaut disait que l’on allait dans une salle de cinéma pour échapper sa vie quotidienne, mais aussi pour apprendre et réfléchir sur son existence. «Oppenheimer» fait exactement cela. C’est un divertissement, mais aussi une opportunité de penser à notre avenir sur cette planète.

C’est le metteur en scène idéal car il écrit, produit et réalise ses films avec une approche énorme des visuels tout en étant génial avec les comédiens. C’est rare d’avoir un réalisateur qui attache autant d’importance à l’action qu’aux dialogues.

Emily Blunt et Robert Downey Jr. font partie de la longue liste de vos partenaires…

C’est une preuve du talent de Christopher Nolan d’avoir tous ces comédiens dans un même film. C’est stimulant pour moi de regarder mon planning de tournage et de voir qu’un jour je tourne avec Gary Oldman puis le lendemain avec Matt Damon et ensuite avec Kenneth Branagh, etc. Cela vous pousse à vous dépasser pour donner le meilleur de vous.