Coronavirus : Il faut permettre davantage d’activités pour les jeunes

Le Conseil suisse des activités de jeunesse et l’Association faîtière des activités de jeunesse en milieu ouvert demandent à l’OFSP davantage de libertés pour les jeunes durement impactés par la pandémie.

Les organisations réclament notamment le maintien des camps de vacances avec des règlements clairs et uniformes, ceci dès les vacances de Pâques. Laurent Guiraud/ Tamedia

De nombreuses études montrent que le coronavirus touche fortement la santé psychique des enfants et des jeunes. Les spécialistes constatent en effet une hausse des dépressions, des admissions en psychiatrie juvénile, voire des tentatives de suicide. Raison pour laquelle le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) et l’Association faîtière des activités de jeunesse en milieu ouvert (AFAJ), ont adressé une lettre à l’OFSP, le 5 février dernier, pour réclamer plus de liberté et de possibilités pour les jeunes en dehors de la famille et de l’école.

«La période de l’enfance et de la jeunesse est une phase exigeante de la vie, avec des besoins spécifiques, qui n’ont jusque-là pas été pris en compte lors de la gestion de la pandémie», estiment-ils. «Les échanges avec les pairs et pouvoir vivre des expériences variées sont des éléments fondamentaux pour le développement sain des jeunes et de leur croissance.»

Plusieurs mesures réclamées dès mars

Du coup, le CSAJ et l’AFAJ demandent la mise en place de plusieurs mesures dès le mois de mars. À commencer par l’extension du statut particulier actuel accordé aux enfants de moins de 16 ans aux jeunes de 16 à 25 ans. Les deux organisations veulent aussi abolir la règle de la distanciation pour les enfants. «On ne peut raisonnablement exiger des enfants en âge de scolarité obligatoire qu’ils gardent une distance de 1,5 mètre entre eux», avancent-elles. «Cela ne peut guère être mis en pratique sur le terrain».

Elles souhaitent également davantage d’offres de détente pour les plus de 16 ans. «Les centres d’animation pour la jeunesse et les organisations de jeunesse ont besoin d’une plus grande marge de manœuvre, afin de mieux atteindre et soutenir les jeunes», plaident-elles. Dans la foulée, elles réclament aussi le maintien des camps de vacances avec des règlements clairs et uniformes, ceci dès les vacances de Pâques. «Il est extrêmement important que les enfants et les jeunes puissent participer aux camps. De nombreuses familles recourent à cette offre», soulignent-elles.

Attention aux apprentis et étudiants

Enfin, le CSAJ et l’AFAJ veulent simplifier la règle concernant la taille des groupes. Les deux organisations proposent de reprendre la réglementation de l’an dernier, soit autoriser des groupes de 20 personnes dans les locaux de moins de 200 m², quel que soit l’âge des enfants et des jeunes. Pour des locaux plus grands, la règle de 10 m²/personne resterait valable.

Par ailleurs, les deux organisations tirent la sonnette d’alarme en ce qui concerne les apprentis et les étudiants. «Ils se retrouvent en effet face à des incertitudes quant aux possibilités d’échange, aux perspectives d’emploi, aux places d’apprentissage ou de stage», soulignent-elles. Elles demandent dès lors de considérer leurs intérêts, en prenant au sérieux et en examinant les conséquences des mesures en vigueur sur leur santé psychique.