Jäde, pépite r'n'b, se livre avant le Montreux Jazz

Dans la presse, Jäde est présentée comme «l’étoile montante», «la sensation» ou encore «la révélation» du R’n’B francophone. Pas de quoi filer le melon à la chanteuse de 26 ans. «Cela fait plaisir, mais je ne suis qu’au début de ma carrière. J’ai tout à prouver», assure celle qui a sorti la mixtape «Météo» en avril 2022.

Chanter à Montreux, cela ­représente quoi pour vous?

C’est quand je l’ai annoncé aux membres de ma famille, et que j’ai vu les réactions d’étonnement et d’admiration, que je me suis rendu compte que Montreux était une date différente des autres.

Pourquoi «Météo» est une mixtape et pas un album?

Aujourd’hui, je chante et j’écris ma musique. Mais, il y a des choses, comme la production et le travail de mon image, où je sais que je peux aller bien plus en profondeur. J’aimerais que mon premier album reflète vraiment qui je suis. Je suis encore en apprentissage pour y arriver.

Vous êtes très active sur Twitter. Ce réseau vous plaît?

Oui. Je peux y raconter des choses sans filtre, comme je le fais dans mes chansons. J’y suis naturelle. C’est différent d’Instagram, où, pour l’instant, je suis à l’aise en ne montrant que des jolies photos.

Vos textes décomplexés vous ont-ils joué des tours?

Non, sauf peut-être quand des personnes ont découvert ce que je pensais vraiment d’eux à travers mes textes. Mais, j’assume complètement toutes mes chansons. C’est autobiographique et je suis très à l’aise d’écrire ce que je ressens, même si c’est très personnel.

On vous classe dans le R’n’B. C’est un peu réducteur, non?