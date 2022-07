Psycho Weazel promet de mettre le feu au Paléo

Léo (à g.) et Ivo forment Psycho Weazel, un des plus excitants groupes suisses d’electro. M. Geser

Ivo Roxo et Léo Besso, tous deux au milieu de la vingtaine, enchaînent les dates cet été. Ils tournent en formation live et en DJ set, comme ce sera le cas le mercredi 20 juillet 2022, dès 17h, sur la scène Belleville. À l’image de son double EP «Bianco & Rosso», sorti fin mai 2022, Psycho Weazel livrera un set entraînant en mélangeant l’italo-disco à la cold wave et à l’indie dance.

Pas trop frustrés de jouer en DJ set et non en live?

Ivo: Non. On attache autant d’importance aux DJ sets qu’aux live avec des instruments. Déjà, on est programmés, c’est une première et c’est superchouette. On a l’impression de toucher le Graal.

Ressentez-vous de la pression avant ce premier Paléo?

Ivo: Plutôt de l’excitation. Ça fait des années qu’on tourne en DJ, on maîtrise plutôt bien l’exercice. On se réjouit donc.

Choisissez-vous ensemble les titres de vos sets?

Léo: On discute de l’intro seulement. Après, chacun a sa clé USB et sa propre banque de sons et c’est la magie du DJ qui opère. On s’adapte aux ­réactions de la foule sur le morceau que notre partenaire passe pour choisir le suivant.

Vous vous faites de petites surprises entre vous?

Léo: C’est le but du jeu: surprendre le public et notre partenaire. C’est ça qui est cool. On s’amuse comme des fous aux platines en ping-pong.

Le public du Paléo, vous allez le faire danser comment?

Ivo: Ce sera le deuxième jour du festival et la scène se trouve proche de l’entrée. Les festivaliers vont donc entrer sur le terrain avec le sourire et la ­banane. On va tenter de les ­attraper directement avec une musique énergique, festive et lumineuse. Il faut que ce soit la fête et que ça saute dans tous les coins.

Allez-vous jouer des inédits?