Pantanal brésilien : «Il faut qu’il pleuve»

Le Pantanal, plus grande zone humide tropicale de la planète, est ravagé par les flammes en raison de la sécheresse.

Depuis le début de l’année, 23’500 km2 sont déjà partis en fumée, soit près de 12% du Pantanal brésilien, sanctuaire de biodiversité qui s’étend aussi au Paraguay et en Bolivie.

À la moindre rafale de vent, le feu repart de plus belle.

Pire sécheresse

«Il fait si chaud et l’humidité est si faible que seule la pluie peut vraiment» empêcher la propagation des incendies, déplore le lieutenant Silva, tout en observant de nouvelles flammes s’élever sur le terrain d’une ferme-auberge.

Le Pantanal, plus grande zone humide tropicale de la planète, est plongé dans sa pire sécheresse depuis plus de 47 ans, avec des précipitations deux fois moins importantes que prévues de janvier à mai, et les spécialistes ne prévoient pas de fortes pluies avant octobre.