Genève

«Il faut qu’il y ait un changement»

Plus de 10’000 personnes ont manifesté contre le racisme et les violences policières dans le calme mardi au bout du lac.

Une «cause commune»

«La cause que nous défendons aujourd’hui est commune, a déclaré devant la foule une des organisatrices. En Suisse, nous sommes tous concernés par le racisme et les violences policières.» La manifestation, la première autorisée à Genève depuis le déconfinement, a réuni une grande majorité de jeunes d’une vingtaine et d’une trentaine d’années, mais toutes les générations étaient venues.

«Considérer les gens également»

Une manifestante âgée de 32 ans a expliqué être venue car «on doit dénoncer ces injustices, dit-elle. Je suis Marocaine et je vis ici. Le mélange des cultures est important. Mes enfants, je veux les éduquer autrement. C’est Black Lives Matter, mais c’est plus général que ça.»

«Le racisme ici, c’est indirect, mais on le croise toujours», a relaté de son côté JM, 26 ans. Il a dit espérer qu’il y ait une «prise de conscience, il faut qu’il y ait un changement et pas qu’en Amérique. En Suisse, on a aussi une part de responsabilité, on a le Palais des Nations.»