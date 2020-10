Coronavirus : «Il faut réduire les contacts au minimum»

Face à la forte hausse du nombre d’hospitalisations liées à la pandémie, le chef de la Task Force scientifique Covid-19 de la Confédération recommande de limiter les contacts afin d’éviter une saturation des soins intensifs.

Le chiffre réel des infections est difficile à déterminer actuellement, selon Martin Ackermann. Il est probablement trois à quatre fois plus élevé. Au printemps, il était dix fois plus élevé et au cours de l’été deux à trois fois plus important que les chiffres annoncés quotidiennement.