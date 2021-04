Environ 200 personnes ont répondu à l’appel du syndicat Uniterre et du Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne.

«Face à l’industrie agro-alimentaire, nos voulons être pris en compte. L’accès à la terre pour les petits producteurs est très difficile. Il faut la leur rendre», explique Camille, du Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne. L’organisation et le syndicat paysan Uniterre étaient à l’origine d’une manifestation statique, et autorisée, sur la plaine de Plainpalais, ce samedi dans le cadre de la journée internationale des luttes paysannes. Environ 200 personnes y ont pris part.