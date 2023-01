Lausanne: «Il faut répercuter la baisse du prix du gaz sur le consommateur»

«La hausse des tarifs du gaz se conjugue à celle de l’électricité et à l’inflation. Il est souhaitable de répercuter autant et aussi vite que possible les baisses de coûts sur les usagers des Services industriels de Lausanne (SIL).» Dans une interpellation urgente, qui sera débattue au Législatif mardi soir, les socialistes Benoît Gaillard et Mountazar Jaffar demandent aux SIL d’adapter leurs tarifs à l’aune de la baisse des prix observée sur le marché du gaz.