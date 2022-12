TicTacTec en interview avant Bô Nouvel-An à Lausanne

TicTacTec au Bô Nouvel-An : «Il faut rester captivant dans une Silent Party»

L’événement de clôture de Bô-Noël à Lausanne, qui a fait un carton en 2021 , se tiendra le 31 décembre 2022 sur la Place centrale. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals fera danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

Nous sommes un trio qui évolue anonymement depuis 2015. Spécialisé dans les remixes, bootlegs et mashups de hits de tous styles en version électronique, on a écumé les principaux festivals de Suisse romande.

La possibilité de mettre la pâtée aux DJ qui joueront en même temps que nous. Plus humblement, c’est un exercice intéressant, car il est difficile d’emmener le public dans un voyage comme lors d’une soirée avec du vrai son. Les gens passent d’un canal à l’autre. Il faut s’amuser avec ça et surtout être captivant tout du long.

On en a plusieurs derrière nous. On a joué à celle du Nouvel An à Lausanne en 2021. Il faut reconnaître qu’elle est impressionnante par son nombre de participants et par son atmosphère euphorique de passage de cap.