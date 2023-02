Juno Temple«Il faut rester discret pour être crédible»

De la vie de Juno Temple, actrice star de «The Offer», on ne sait presque rien. Ce n’est pas un hasard.

Dans «The Offer», l’actrice campe Bettye McCartt avant qu’elle ne devienne le manager de Tom Selleck, Anthony Quinn et George Clooney. Imago



Partenaire d’Angelina Jolie dans les deux films «Maléfique», drôle dans le feuilleton «Ted Lasso» avec Jason Sudakis, Juno Temple est la star féminine de «The Offer», sur Paramount+. L’actrice britannique de 33 ans est la seule femme dans un rôle important de la minisérie qui raconte la création du film «Le Parrain».

Comment résumer «The Offer»?

Les épisodes décrivent l’énorme aventure qu’a été l’adaptation et la production du roman «Le Parrain» pour le cinéma. Ce film est devenu culte au fil des années, et c’est aujourd’hui un grand classique qu’on étudie dans les cours d’arts dramatiques, mais «The Offer» montre ce qu’on ne savait pas, c’est-à-dire les difficultés à trouver l’équipe, les acteurs, ainsi que l’opposition de la Mafia italienne de New York à l’idée de voir «Le Parrain» sur grand écran.

Que représente «Le Parrain» pour vous?

Je l’ai vu très jeune, avant même d’être adolescente, et ce film a eu un immense effet sur moi. J’ai toujours eu une vision très romantique du passé de Hollywood. Il y avait donc quelque chose d’irrésistible à l’idée de tourner dans cette minisérie qui montre les coulisses de l’univers du septième art américain au début des années 1970.

Connaissiez-vous Bettye McCartt, assistante des studios Paramount, qui est par la suite devenue l’une des plus grands managers de stars, comme George Clooney et Tom Selleck?

Non. Je ne savais rien d’elle, et cela a d’ailleurs rendu mon approche plus simple par rapport aux autres comédiens de la série qui ont dû incarner des jeunes versions d’Al Pacino, de Marlon Brando ou de Francis Ford Coppola. Durant ma recherche, j’ai bien sûr découvert que Bettye était devenue un grand manager après «Le Parrain», mais je ne voulais pas utiliser cette information, pour ne pas changer mon approche du personnage. Dans les années qui nous concernent, elle était juste une amoureuse du cinéma qui adorait observer les comédiens. Dans «The Offer», Bettye est une femme qui se bat pour se faire une place dans le monde d’hommes qu’était Hollywood à cette époque. Sa chance a été d’avoir un patron qui lui faisait confiance, lui demandait conseil et a cru en elle dès le premier jour.

On vous a vue dans les deux films «Maléfique» avec Angelina Jolie et vous êtes surtout connue pour le feuilleton «Ted Lasso», mais on ne sait pas grand-chose de vous…