Il faut sauver les aprons du Doubs

L’apron est un poisson en voie de disparition dans le Doubs où sa population a fortement diminué ces vingt dernières années. Et c’est désormais une mission de sauvetage que mettent en place conjointement l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton du Jura.

Pour préserver l’espèce, l’OFEV et le canton jurassien vont collaborer avec des organisations environnementales. «Des campagnes de prospections visuelles (diurnes et nocturnes) auront lieu en juillet et en août sur trois stations du Doubs où l’apron a été récemment aperçu», font-ils savoir dans un communiqué de presse conjoint. Les éventuels individus observés seront capturés et transférés dans des aquariums à Aquatis (Lausanne).