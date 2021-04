Rose-Marie et Cinzia, «Pékin Express» - «Il faut savoir perdre avec panache»

« C’était une finale à haut niveau . P our nous départager, il a fallu que la chance s’en m ê le », résume Cinzia . Et malheureusement pour la Française et son amie suisse Rose-Marie, la chance n’a pas été de leur côté dans la finale de la saison 14 de «Pékin Express». Mardi 27 avril 2021, sur M6, ce sont Claire et Christophe, le père et la fille, qui se sont imposés à Istanbul, en Turquie.