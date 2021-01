Un contrôleur fait le buzz : «Il faut savoir que ce train a une histoire… mais je ne la connais pas»

Un contrôleur de train a marqué les esprits avec un message de bienvenue très drôle, diffusé dans un TGV Guingamp-Paris dimanche.

Hiver interminable, confinements en série, pandémie planétaire et crise économique catastrophique… le moral des Français est en berne. Pour égayer quelque peu l’atmosphère, un contrôleur SNCF s’est donné beaucoup de peine, dimanche dans un TGV reliant Guingamp à Paris. Le mystérieux employé s’est fendu d’un long et hilarant message de bienvenue, dans lequel il a commencé par expliquer: «Il faut savoir que ce train à une histoire mais... je ne la connais pas.»

Le plaisantin a terminé son message en louant les qualités de ses collègues: «Sachez aussi que vous avez le privilège de voyager sur la ligne SNCF qui emploie les contrôleurs et contrôleuses les plus beaux et sympathiques de tout le réseau ferroviaire français. Malheureusement aucun d’entre eux ne travaille le dimanche, vous n’en croiserez donc pas aujourd’hui.» Publiée lundi sur YouTube, l’annonce décapante du contrôleur comptait plus de 670’000 vues vendredi matin.