Mesures d’économie : Il faut se brosser les dents à l’eau froide, exhorte le Conseil fédéral

Mettez un couvercle sur votre casserole quand vous cuisinez, faites chauffer l’eau de votre thé avec une bouilloire et non sur les plaques, ne préchauffez pas le four, ne faites pas bouillir l’équivalent d’une demi-piscine olympique pour cuire 500 grammes de cornettes: telles sont, de façon un peu illustrée, certaines des consignes du Conseil fédéral pour nous faire économiser le gaz et l’électricité cet hiver.