«Body shaming» à la piscine – «Il faut se déshabiller et les filles font déjà des commentaires»

«C’est l’enfer»

À l’image du témoignage de cette jeune Romande: « ç a commence dans les vestiaires. Il faut se déshabiller ensemble et les filles font déjà des commentaires», explique-t-elle. «Puis autour des bassins, il y a les garçons. Et là, c’est moqueries, rires, etc.», poursuit-elle. Et ça continue ensuite à l’école. «Quand tout le monde t’a vue en maillot, on te traite après de ‘’grosse vache’’ quand tu manges. C’est l’enfer», conclut-elle.

«Certains me fessaient en me disant ‘‘t’aime ça hein’’»

Le témoignage de ce jeune homosexuel, victime de harcèlement et d’homophobie, est lui poignant. «Petit, je ne me sentais pas à l’aise dans mon corps, je me suis toujours senti différent», explique-t-il. «À l’école on se moquait de moi car je n’avais pas d’amis chez les garçons. J’ai subi du harcèlement autant dans la cour d’école qu’à la gym», confie-t-il. Et à la piscine c’était pire. «Beaucoup de garçons me mettaient de côté en raison de mon orientation sexuelle. On me disait souvent ‘’oh le pédé ne sait pas nager’’», explique-t-il. Et cela continuait sous la douche. «Certains me fessaient en me disant ‘’t’aime ça hein’’ et exhibaient parfois leur pénis», raconte-t-il. Du coup, il a fini par trouver une excuse pour courber la natation. Quant aux profs, ils ont toujours fermé les yeux sur ces comportements, selon lui.