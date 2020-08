il y a 29min

Protection sanitaire

«Il faut s’occuper de son masque comme de ses sous-vêtements»

Le masque en tissu est de plus en plus porté, mais demeure souvent mal utilisé. Explications sur le standard à adopter et les arnaques à éviter lors de son achat en commerce.

de Lauren von Beust

«La d érive marketing ne doi t pas primer la sécurité sanitaire », affirme Christian Chuard, spécialiste en infectiologie à l’Hôpital cantonal de Fribourg. Keystone/Christian Beutler

On en voit désormais de toutes les couleurs, ornés de tous les motifs et en vente à tous les coins de rue. Contrairement au masque de chirurgien jetable, le masque industriel en tissu devient un accessoire de mode personnalisable à souhait. Mais il est souvent mal utilisé.

Déconseillé par l’OSFP aux personnes souffrant de problèmes respiratoires, pour lesquelles il est « plus pénible de respirer à travers un masque en tissu que sous un masque chirurgical jetable», comme l’explique le professeur Christian Chuard, spécialiste en infectiologie à l’Hôpital fribourgeois (HFR), le masque industriel en tissu est toutefois efficace en matière de protection sanitaire. Utilisé correctement, celui-ci protège surtout les autres. «Et s i cha cun protège autrui , n ous serons ainsi tous protégés», ajoute le spécialiste.

Standard d’utilisation

Mandatée par l’OFSP et le Département fédéral de l’intérieur (DFI), la Swiss National COVID-19 Science Task Force a élaboré en avril dernier un standard à respecter en matière de port du masque. Mais des précisions manquent. « Les masques en tissu doivent comporter plusieurs couches pour être très efficaces», complète Christian Chuard. Ce dernier renvoie aux standards de l’Association française de normalisation (Afnor), qui recommandent de «laver son masque en machine après chaque utilisation avec une lessive classique, à 60 °C pendant au moins 30 minutes». Le spécialiste en infectiologie n’est pas aussi catégorique : « L’essentiel est d’avoir avec son masque, q uel qu’il soit , la même hygiène qu’on a avec sa brosse à dents ou avec s es sous-vêtement s par exemple », encourageant aussi la population à «f aire preuve de bon sens ».

Mais à l’achat, les indications d’utilisation sont souvent floues. Le masque en tissu nécessite-t-il un filtre intérieur pour être efficace contre la propagation du Covid-19 ou un simple mouchoir peut-il faire l’affaire? Le professeur Chuard ne s’avance pas sur la question ni même sur la nécessité de se munir d’un filtre. Il insiste cependant sur l’importance de prendre soin de son masque après chaque utilisation : «Tout masque ne devrait pas être porté plus de quatre heures d’affilée car il devient humide. Porté brièvement, il peut être réutilisé à condition de l’ôter avec précaution, de le plier en deux et de le placer dans une pochette ou une enveloppe en papier et non un sac en plastique qui favorise la diffusion de l’humidité. Un masque en tissu humide peut aussi être suspendu pour être séché, puis réutilisé à quelques reprises.» La désinfection des mains après la manipulation est importante tant pour le masque en tissu que pour le masque chirurgical.

«Gare à la poudre aux yeux!»

Avec les critères que l’on connaît, il est important de s’assurer de la qualité d’un masque en tissu avant d’en faire l’acquisition en commerce. Le spécialiste de l’hôpital fribourgeois met en garde : « Le marché est saturé. Ceux-ci vont jusqu’à servir de support publicitaire. Mais la d érive marketing ne doi t pas primer la sécurité sanitaire . Gare à la poudre aux yeux!» De son côté, l’OFSP considère que les masques en tissu cousus ou fabriqués maison n’offrent pas une protection sanitaire fiable.

Reconnu comme protection efficace dans les lieux publics, le masque industriel en tissu n’est toutefois pas accepté partout. «O n ne peut pas entrer dans certains hôpitaux avec celui-ci, mais il est par exemple autorisé dans l'enceinte de l’HFR pour les visiteurs et les patients ambulatoires», informe Christian Chuard.

Les masques FFP peuvent propager la maladie «Nous recommandons de ne pas utiliser de masque de protection respiratoire pour un usage privé», rappelle l’OSFP sur son site internet. S’ils sont à la disposition du personnel médical et par conséquent rares dans le cadre privé, les masques de protection respiratoire (filtering face piece ou masques FFP2/FFP3), parfois munis d’une valve, ne filtrent pas l’air expiré et peuvent même propager le virus. Les personnes infectées, avec ou sans symptômes de la maladie, ne doivent donc pas en porter.