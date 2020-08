Adios 30.08.2020 à 18:34

Arrêtez de perdre du temps à croire que voter udc va vous redonner la Suisse de jadis nous voulons un avenir ensemble pas encore plus divisé par votre faute de toutes manières vous avez déjà perdus car vous laisser vos bas instincts parler de manière individuelles vous êtes tous perdants nous on est jeune et on fonce vers l’avenir on veut plus de votre système