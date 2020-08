Russie «Il faut traiter les enfants comme des petits singes»

Un internaute se rêvant influenceur est dans le collimateur des services sociaux après avoir tenu sa fille de 6 semaines par une jambe pour une vidéo.

La vidéo a été vue plus de 2 millions de fois.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en Russie a choqué de nombreux internautes et fait réagir les services de protection de l’enfance. Postées sur Instagram par un Russe de 35 ans se rêvant influenceur, les images le montrent assis sur une chaise de camping, dans une forêt de la région de Sotchi. En sifflotant, Igor Kravtasov tient sa fille de 6 semaines par une jambe, tête en bas, et la malmène pendant de longues secondes.

Dénoncé, le trentenaire a été arrêté samedi et interrogé par la police, selon la «Komsomolskaya Pravda». Accusée d’avoir laissé faire sans intervenir, la mère du bébé a également été interpellée. Il est même probable qu’elle soit l’auteure de la fameuse vidéo, vue plus de 2 millions de fois. Les services sociaux envisagent de retirer aux parents la garde de leur petite fille, et Anna Kouznetsova, déléguée aux droits des enfants auprès du gouvernement russe, a fait part de son indignation.