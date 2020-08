Une touriste russe a pu être secourue vivante après avoir passé deux nuits dans une crevasse en Valais. Selon Air Zermatt, la femme – en short et sans équipement approprié – est tombée dans la crevasse dimanche et n’a été découverte par des alpinistes que mardi. Elle a été retrouvée sur le Grenzgletscher, non loin de la cabane du Mont Rose. La profondeur de la crevasse était de dix à quinze mètres. La femme souffrait d’une légère hypothermie, avec une température de 34 degrés, mais d’aucune blessure.

«Exténuée»

Son collègue Richard Lehner est descendu au fond de la fissure pour venir en aide à la touriste: «Elle était assise là, totalement frigorifiée. Et elle ne portait qu’un short et n’avait pas de chaussures.» Et d’ajouter: «Elle avait l’air contente de nous voir, mais était exténuée.» Richard Lehner explique que la Russe a eu de la chance dans la malchance. Car à tout moment elle a eu suffisamment de place pour bouger et se réchauffer la moindre. «Ça lui a probablement sauvé la vie.»