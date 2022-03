Déco - Il faut voir grand, surtout dans les petites pièces

Mobilier multifonctionnel

Une armoire murale peut aussi être une solution pour stocker vos vêtements et chaussures, la table à repasser et autres.

Si vous manquez d’espace dans votre logement, mieux vaut opter pour du mobilier multifonctionnel. «Les canapés-lits sont souvent très durs. Du coup, le lit escamotable est en train de faire un retour en force. Particulièrement adapté pour les studios, il peut se rabattre en un tour de main si vous avez de la visite», explique Doina. «On observe également, à l’heure actuelle, une demande croissante pour les unités murales. Celles-ci offrent désormais beaucoup plus de fonctions et peuvent notamment faire office de table, de bar ou encore de penderie», ajoute-t-elle.

Éléments de décoration grand format

Les éléments de décoration de grand format, comme les miroirs et les lampes, peuvent donner l’impression que la pièce est plus spacieuse.

Des couleurs sombres sur les murs

Cette astuce semble également contre-intuitive au premier abord, et pourtant! Explications de Doina Jung: «En Suisse, on trouve un grand nombre de locations aux murs très souvent blancs, ce qui n’est pas l’idéal. En effet, les couleurs claires ont tendance à rapprocher les murs, tandis que les couleurs sombres les repoussent, comme pour le contouring du visage», dit-elle. Si vous êtes en location, il faut toutefois garder à l’esprit que vous devrez remettre les murs dans leur état d'origine lorsque vous quitterez les lieux.

Rangements à la verticale

Si vous disposez de peu de surface au sol, il faut utiliser vos murs. «Il existe toutes sortes d’étagères multifonctionnelles, notamment avec des crochets, ou des porte-journaux dans lesquels on peut aussi ranger d’autres choses. Tout comme le lit, il existe également la table escamotable, qui offre un vrai gain de place dans les petites cuisines et les petits séjours», explique la décoratrice d’intérieur en ajoutant: «Personnellement, j’aime aussi utiliser des échelles comme étagères».

Le choix du tapis

Le rangement

Ce conseil n’est pas toujours facile à entendre et pourtant, il est important… et gratuit en plus! «Plus votre appartement sera rangé, moins il paraîtra encombré. Et, qui dit moins d’affaires, dit moins de rangements nécessaires», conclut Doina en souriant.