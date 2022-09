Crise énergétique : Il fera au maximum 19 degrés dans les supermarchés

La Migros, la Coop et Manor ont annoncé leur décision de réduire la température dans leurs magasins. Une nouvelle mesure pour se prémunir contre la crise énergétique.

Après avoir renoncé aux illuminations de Noël , les différents supermarchés suisses continuent de prendre des mesures pour se prémunir contre la crise énergétique qui menace le pays cet hiver . La Coop et la Migros ont ainsi déclaré qu’elles ne chaufferaient plus leurs magasins qu’à 19 degrés dès l’automne, rapporte le « Tages-Anzeiger », citant l’ATS.

Un porte-parole de la Migros le confirme: «Nous ne chauffons les magasins que jusqu’à 19 degrés maximum». Il ajoute que le géant orange va aussi réduire l’éclairage de ses logos «chaque fois que c’est possible». Selon les informations du journal alémanique, Migros réfléchit aussi à réduire la température dans ses bureaux, ses fitness et ses écoles-clubs. Une idée déjà adoptée par la Coop.

À Manor, il fera encore plus froid. Une porte-parole révèle en effet que «la température ambiante dans les grands magasins, au siège de Bâle et dans les centrales de distribution sera abaissée à 18 degrés».

La température reste la même chez Aldi

Aldi, de son côté, n’a pas réduit les températures dans ses locaux. Mais un porte-parole fait savoir que d’autres mesures ont été mises en place: usage de lampes LED et extinction des enseignes lumineuses après la fermeture du magasin. Comme la Coop et la Migros et Manor, Aldi renonce également aux illuminations de Noël.