Malgré l’interdiction de filmer ou d’enregistrer une audience de quelque manière que ce soit, un prévenu a bravé l’interdit. En juin 2018, l’homme aujourd’hui domicilié en France a filmé son procès contre son ex-femme à l’aide de ses lunettes connectées. Cet acte illégal lui vaut une peine pécuniaire, rapporte le quotidien La Côte . Ses lunettes ainsi que ses deux smartphones et sa tablette lui ont été confisqués. Son ex-épouse en a profité pour déposer une plainte pour violation du domaine privé.

Audiences manquées et peines pécuniaires

Un peu moins d’une année plus tôt, pas moins de trois audiences avaient été reportées en l’absence du prévenu qui a demandé un nouveau procès auquel il ne s’est pas présenté non plus.