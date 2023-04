A l’hôpital à cause d’un stimulant de l’érection illégal

Passer par les canaux officiels

Swissmedic met en garde contre l’achat et l’utilisation de médicaments non autorisés, «qui sont proposés par le biais d’annonces ou de courriels publicitaires, ou sur des sites web». A moins qu’ils ne soient proposés par des pharmacies suisses bénéficiant d’une autorisation cantonale de vente par correspondance. «Seuls les médicaments provenant de canaux de distribution officiellement autorisés et contrôlés sont sûrs et d’une qualité irréprochable», conclut l’institut.