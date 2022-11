Neuchâtel : Il flashe sur elle, se fait passer pour un policier et se fait… condamner

Son cœur battait la chamade à chaque fois qu’il la voyait. Mais, peu doué en matière de drague, Alex* ne savait comment l’aborder. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le trentenaire ne s’y est pas pris de la meilleure des manières. En juin 2021, alors qu’il était au volant, Alex croise la femme sur qui il a flashé. Il lui coupe la route, avant d’enclencher, par le biais d’une app sur son téléphone, une lumière similaire aux feux bleus de la police. Le pseudo policier demande à la conductrice de le suivre au poste de Cernier. Son objectif est d’obtenir le numéro de téléphone de la femme.

Mais une fois sur place, le faux policier et piètre don Juan trouve le poste fermé. Et il en perd ses moyens. Alex demande alors à la conductrice de partir sans même relever son identité et son numéro de téléphone, comme le signale Rtn.