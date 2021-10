Projet NFT bidon : Il floue le web et file avec 2,7 millions de dollars

Le développeur derrière le projet NFT baptisé Evolved Apes a disparu mystérieusement avec l’argent des investisseurs.

Son nom, Evil Ape (singe maléfique, en anglais), aurait dû sonner comme un avertissement. Pourtant, de nombreux investisseurs se sont laissés séduire et arnaquer par son projet de jetons non fongibles (NFT) nommé Evolved Apes. Après avoir supprimé le compte Twitter et le site web officiels du projet, le développeur s’est volatilisé mystérieusement du jour au lendemain détournant au passage les fonds investis d’un montant de 798 ethers, cybermonnaie qui équivaut à plus de 2,7 millions de francs (plus de 2.5 millions de francs), rapporte Vice.